. I rossoneri incontrano il loro passato e viceversa, perché alla guida del club brianzolo ora ci sono, per la prima volta avversari del Diavolo.(Berlusconi ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano, Galliani in isolamento fiduciario), ma non toglie la giusta dose di pepe e nostalgia alla sfida.- Il Milan continua la preparazione(Dublino, 17 settembre) e per Stefanoquella contro la squadra di Cristian(altro grande ex del match, prima giocatore e poi allenatore) è un'altra occasione di testare le condizioni della squadra, pur con diverse assenze importanti., il 14esimo in gare ufficiali (7 Coppa Italia, 4 Serie B, 2 Prima Categoria girone eliminatorio nel 1920, 1 Coppa Monza 1916) con un bilancio netto: 13 vittorie per il Milan contro 1 sola per il Monza (2-1 ai supplementari contro i rossoneri di Liedholm nel settembre 1964 allo Stadio Sada nel primo turno della Coppa Italia), con 39 gol realizzati a 8. Il bilancio in amichevole (24) conta 19 successi per i rossoneri e 5 pareggi: ultimo lo 0-3 firmato da Luiz Adriano, Nocerino e Cerci (8 ottobre 2015).Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di: A. Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; D. Maldini, Paquetà, Roback; Ibrahimovic.: Lamanna; Sampirisi; Paletta; Bellusci; D'Errico; Barberis, Finotto; Chiricò; Armellino; Maric; Lepore.