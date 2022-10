, per quello che è un vero e proprio derby del cuore per la coppia Berlusconi-Galliani. I rossoneri hanno vinto tutte le ultime tre gare in campionato e sono terzi a -3 dal Napoli capolista; il Monza era partito con il freno a mano tirato ma l'arrivo di Palladino al posto di Stroppa ha dato una scossa alla squadra che è salita a +5 dalla zona retrocessione. In settimana, i biancorossi si sono qualificati agli ottavi di Coppa Italia grazie al -3 con l'Udinese.- La notizia delle ultime ore è il recupero di Bennacer , Pioli lo lancia dal primo minuto in coppia con Pobega con Tonali fuori a rifiatare (finora le aveva giocate tutte tranne la prima partita con l'Udinese). In porta c'è ancora Tatarusanu, Kjaer al centro della difesa con Dest e non Kalulu sulla fascia destra;, sulla trequarti con Rebic ci sono Barhim Diaz e Messias. Debutto da titolare per Divock Origi. Nel Monza ancora fuori Izzo, Carlos Augusto arretrato in difesa con Marì, Antov e Caldirola. Squalificato Rovella, Barberis ha vinto il ballottaggio con Ranocchia per giocare insieme a Sensi.: Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi.: Pioli.: Di Gregorio; Carlos Augusto, Antov, Marì, Caldirola; Barberis, Sensi; Mota, Pessina, Ciurria; Caprari.: Palladino.