Carolina Morace, allenatrice del Milan femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Chievo nell'ultima giornata di campionato: "Nessuno si aspettava che il Milan giocasse così, nemmeno io. Peccato per quest'ultima gara, ma venivamo da 3 partite importanti, e il Chievo aveva bisogno dei 3 punti. Mi consola il fatto che anche se avessimo vinto non sarebbe cambiato nulla. C'è un po' di amaro in bocca ma è stato un anno positivo. L'endorsement delle squadre di club ha aiutato molto, fare calcio e trasmetterlo come fa Sky ha contribuito al successo del calcio femminile. Dobbiamo colmare il gap con gli altri Paesi ma finalmente abbiamo iniziato.



Il Milan maschile? Ieri abbiamo ricevuto il video dei giocatori che ci incitavano, anche per loro è stato un anno zero, non devo insegnare al Milan quello che deve fare."