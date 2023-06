E ora? Forse la domanda che la maggior parte dell’universo Milan si sta ponendo in queste ultime ore. Sfumato Marcus Thuram – per il quale era pronto un contratto da 5 anni a circa 4,5 milioni netti a stagione – che ha scelto di sposare la causa nerazzurra, il Milan si ritrova senza un vero e proprio obiettivo che possa completare il pacchetto offensivo in vista della prossima stagione. Tanti i profili sondati dalla dirigenza rossonera ma, allo stato attuale dei fatti, non è stata ancora sciolta la riserva su chi sia il candidato numero uno per affiancare e far rifiatare Olivier Giroud per l’annata ‘23/’24. Ma tra idee e pensieri, c’è un nome che stuzzica l’ambiente di via Aldo Rossi, un giocatore che già conosce il campionato italiano, avendo già assaggiato la Serie A con la maglia della Juventus.VOGLIA DI ITALIA – Trattasi di Alvaro Morata, 30enne attaccante dell’Atletico Madrid che – tra il 2014 e il 2016 e tra il 2020 e il 2022 – ha assaporato il calcio italiano con la maglia bianconera. Lo spagnolo è reduce da una buona stagione con i Colchoneros e, dalle parti di Madrid, non è considerato incedibile, dato il suo contratto in scadenza a giugno 2024 e la non ufficialità del suo rinnovo sino al 2026. Una trattativa, quindi, è possibile che venga imbastita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto o comunque a titolo definitivo ma a prezzo di saldo. Il giocatore, complice anche la nazionalità italiana della moglie Alice, vuole restare in Europa e gradirebbe un ritorno in Serie A. Una soluzione è quindi possibile. Ma,ancora una volta, la concorrenza rischia di diventare un fattore determinante e preoccupante per il Milan.CONCORRENZA – Tra tutte, è proprio l’Inter a tentare nuovamente di soffiare un obiettivo ai rossoneri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sono interessati all’iberico, viste le difficoltà momentanee di confermare Lukaku nella rosa di Inzaghi. Un inserimento dell’Inter, visto anche il gradimento che, sin dai tempi della Juve, Beppe Marotta riserva per l’attaccante dell’Atletico Madrid. Un’occasione – nel caso in cui fosse impossibile la strada che porta al belga – che la dirigenza meneghina non si lascerebbe sfuggire. Ma non sarà un solo e semplice derby di mercato. Anche la Roma – da tempo – ha messo nel mirino Morata, come alternativa a Scamacca per l’attacco giallorosso. L’inserimento di Ibanez – sempre gradito a Simeone – nella trattativa, aiuterebbe il club capitolino a sbloccare l’affare, vista anche la perfetta collocazione che lo spagnolo avrebbe nello scacchiere di Mourinho. E in ultimo, ci sono gli spauracchi del calcio saudita, con l’Al-Taawon pronto a offrire 50 milioni di euro netti a stagione - secondo quanto filtra da Marca -. Tentazioni, scenari, intrecci. Morata interessa in Italia e gradirebbe tornare a giocare in Serie A.