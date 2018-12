Alvaro Morata non rientra più nei piani di Maurizio Sarri, probabile quindi una sua cessione nel mercato di gennaio. L'attaccante spagnolo cerca il riscatto, dopo le ultime deludenti stagioni che gli sono costate anche l'esclusione dal Mondiale in Russia. Proprio in Italia, con la maglia della Juventus ha giocato le sue stagioni migliori a livello di prestazioni, e chissà che non possa ripetersi proprio qui in Italia, questa volta sponda Milan. Rossoneri che infatti hanno da poco rinunciato all'affare Ibra e che potrebbero chiedere al Chelsea il prestito con diritto di riscatto, stessa opzione usata con la Juventus per Gonzalo Higuain. La destinazione sarebbe tra l'altro molto gradita al giocatore, che ritornerebbe volentieri nel paese natale della moglie.