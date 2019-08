Mateo Musacchio, difensore rossonero, è intervenuto ai microfoni di 'Milan TV' a poco più di un'ora dalla sfida contro l'Udinese: "E' importantissimo cominciare bene, con una vittoria. Sarà difficile, ma abbiamo lavorato bene nel pre-campionato, siamo pronti".



SULL'INTESA CON ROMAGNOLI - "E' un grandissimo difensore, lavora per la squadra. Vogliamo continuare alla grande".



SUGLI ATTACCANTI DELL'UDINESE - "Non ci sono solo Lasagna e De Paul, ma tutta la squadra. Dobbiamo stare molto attenti".



A​i microfoni di Sky, invece, l'argentino ha detto: "La differenza con Gattuso? Sono entrambi due grandi allenatori. Oggi iniziamo con Marco, stiamo lavorando tantissimo per fare quello che vuole. Non vedrete solo un Milan d'attacco, ma vorremo essere protagonisti con la palla".