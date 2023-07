Sono giorni dicon il mercato che si intreccia inevitabilmente con il campo e con le decisioni che Stefanosta prendendo in vista della tournée negli USA che sta per cominciare. La partenza in direzione Stati Uniti è però prevista per domani e verosimilmente sarà questo, al netto degli esuberi già tagliati (Origi, Rebic e Ballo Touré), l'organico che il coach avrà a disposizione. Non ci sarà quindi neancheper rinforzare il reparto centrale del campo.Giorgioe Geoffreygià da tempo stanno trattando con i dirigenti del Valencia. Nessuna offerta formale, solo trattative verbali pronte per essere formalizzate. Il Milan nell'ultimo summit ha alzato la propria proposta e si è avvicinata aia fatti dal club spagnolo soprattutto alzando la parte variabile dell'affare con i bonus di rendimento e risultati di squadra che si fanno più consistenti, mentree c'è allo stesso tempo siacheper provare a chiudere il colpo. Oggi sarà una giornata chiave perché se non si arriverà a una conclusione positiva delle trattative, il Milan viaggerà negli USA senza l'ultimo colpo in mezzo al campo e Musah sarà aggregato al ritiro in Svizzera del Valencia da cui, almeno fino ad oggi, era stato esentato.