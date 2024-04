Milan, Musah terzino contro la Juve?

7 minuti fa



Sabato prossimo il Milan andrà a rendere visita alla Juventus in piena emergenza difensiva. Salteranno, infatti, la gara contro la Vecchia Signora ben tre giocatori per squalifica: Calabria, Tomori e Theo Hernandez. Secondo la Gazzetta dello Sport Pioli pensa di arretrare Musah nel ruolo di terzino destro con Florenzi sul versante opposto. Esordio dal 1’ rimandato, dunque, per Terracciano.