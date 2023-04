presente in telecronaca con Sandro Piccinini. Il modo di raccontare la partita da parte dello storico ex centrocampista rossonero non è piaciuto ai tifosi napoletani e sono nate sui social diverse critiche nei suoi confronti, specialmente in una critica fatta a Lozano, reo secondo lui di aver simulato. Ambrosini ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Grazie a tutti coloro che mi hanno rivolto un pensiero per la morte di mia madrePoi è andato in difficoltà nel corso della gara. In telecronaca ho detto che la notizia peggiore per il Napoli non è stata la sconfitta, ma le assenze che ci saranno nella gara di ritorno (Anguissa e Kim, ndr.). Il Napoli ha dato una risposta di grande personalità non permettendo al Milan di palleggiare nella prima parte di gara, ci sono diverse buone notizie per il Napoli”.- “La gara di ritorno? Sarà un’altra partita bellissima. Pensavo di vedere una gara bloccata per mille motivi, invece ieri mi sono goduto una bellissima partita. Nella gara di ritorno il Milan non proverà a difendere il risultato. Poi se dovesse esserci Osimhen la partita sarà ancora più bella e sono certo che il Maradona farà il suo dovere”.- “Kovacs? Il metro arbitrale è stato cambiato in maniera radicale tra primo e secondo tempo. L’ammonizione di Leao c’è così come c’è quella per Krunic. Il secondo fallo di Anguissa anche è da ammonizione. Kim è stato ingenuo nel modo di farsi ammonire perché l’arbitro è andato in confusione”.- “Tifosi del Napoli arrabbiati con me per la frase ‘Lozano simula spesso’? Mi dispiace, ho sempre avuto un grandissimo rispetto per il Napoli e per i napoletani. Comprendo il calore con cui i napoletani seguono il calcio. La gente mi ha sempre detto che da calciatore accentuassi determinati contrasti, per cui non potrei, proprio io, accusare Lozano di essere un simulatore. Forse le mie parole sono state fraintese e mi dispiace se qualcuno s’è offeso. Non volevo accusare Lozano, posso aver detto che poteva aver cercato di accentuare un contrasto, che è diverso. Ero il primo che prendeva dei rigori accentuando facendo anche di peggio di Lozano. Chiedo scusa e mi dispiaccio”.