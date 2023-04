Ieri al Napoli è mancato proprio il punto di riferimento lì davanti, con Elmas che ha avuto evidenti difficoltà nel calarsi in un ruolo non suo e Raspadori che non ha ancora la brillantezza necessaria per affrontare partite del genere.in una serata in cui la squadra di Spalletti, nonostante le difficoltà del giocare senza centravanti, ha mostrato di poter fare male ai rossoneri più volte e che al Maradona la gara sarà apertissima.- Tra cinque giorni il Napoli partirà con lo svantaggio di un gol e la consapevolezza che il pubblico di casa dovrà dare una spinta in più per ribaltare il risultato. Nuove difficoltà sono in vista perché(il sudcoreano era diffidato e ha rimediato un giallo per proteste, l'ex Fulham un'espulsione per somma di ammonizioni in soli 5 minuti). Qualche giorno per valutare chi dovrà sostituirli ma si candidano prepotentemente Juan Jesus e Ndombele.- Inutile girarci intorno, il Napoli ha bisogno del suo giocatore più forte.L'infortunio è arrivato nel momento più delicato della stagione, quella lesione al bicipite femorale rimediata in nazionale non ci voleva proprio. Un tentativo è stato fatto per averlo a disposizione a San Siro ma è stato meglio non forzarlo. Il nigeriano, però, adesso scalda i motori eLa programmazione di lavoro è stata fatta in quella direzione. Il fatto di tenerlo fuori a San Siro, non rischiarlo nella partita di sabato (contro il Verona, ndr) permetterà di completare il lavoro fatto dai medici". Segnali incoraggianti perché questo Napoli ha bisogno del suo giocatore più forte nel momento più difficile della stagione.