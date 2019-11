Hanno vissuto una sosta inquieta tra risultati insufficienti e umore nero, e la sfida di sabato sarà un banco di prova delicatissimo per entrambe. Milan e Napoli si troveranno nel secondo anticipo della tredicesima giornata, un testa a testa che, sulla carta, premia i partenopei, nonostante il calo di prestazioni e il clima tesissimo con la società. Gli analisti, secondo Agipronews, danno comunque fiducia ad Ancelotti e i suoi, la cui prima vittoria dopo un mese è offerta a 2,20; per i rossoneri, che hanno vinto l'ultimo confronto diretto giocato in casa, la quota sale a 3,15, poco più in basso del pareggio, dato a 3,50. I precedenti più recenti non sono stati però facili per i partenopei, che negli ultimi tre appuntamenti a San Siro con il Milan non sono riusciti a segnare neanche una volta. Rompere il digiuno sembra un obiettivo abbordabile, vista la valutazione a 1,19, così come il Goal (la possibilità che entrambe le squadre realizzino una rete), a 1,67. Nel frattempo, dopo la rottura della squadra con il presidente De Laurentiis, Carlo Ancelotti è diventato l'allenatore più a rischio di tutta la Serie A: l'esonero o le dimissioni entro Natale sono precipitate a 2,50, quota molto più bassa rispetto a quella di Pioli che - pur avendo vinto una sola volta dal suo arrivo - è a 5,50.