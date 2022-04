“Si incendia la corsa scudetto”.Ci è toccato leggere pure commenti del genere dopo il pareggio casalingo del Milan nella serata di lunedì contro il Bologna. La squadra rossonera poteva piazzare un allungo importante e invece, come spesso le è successo nel corso di questa stagione, ha mancato l'opportunità. Mantiene la testa della classifica (67 punti) con un solo punto di vantaggio sul Napoli e quattro sull'Inter, che però ha ancora da recuperare una partita contro lo stesso Bologna.. E si tratta dello stesso Napoli che tra novembre e dicembre aveva seminato punti in qua e in là perdendo tre volte in casa contro Empoli, Spezia e Atalanta. In altri tempi, per essere andati incontro a tali periodi di black out, sia l'Inter che il Napoli avrebbero visto dilatarsi in misura irrecuperabile il divario dalla testa della classifica. E invece sono sempre lì, una a 1 punto dalla testa della classifica e l'altra che potenzialmente è nella stessa posizione. E già che è stata citata la Juventus, il discorso che la riguarda si fa emblematico. Quanti penoso sia stato fino a fine novembre il cammino in campionato della squadra guidata da Allegri è cosa nota a tutti, soprattutto ai tifosi bianconeri.Giusto per farci un'idea della, un anno fa l'Inter capolista alla trentunesima giornata aveva messo insieme 75 punti, così come 75 erano i punti della Juventus capolista alla trentunesima giornata del campionato 2019-20, e addirittura 84 punti quelli della stessa squadra bianconera alla trentunesima della stagione 2018-19, mentre erano “soltanto” 81 punti (col Napoli secondo a 77 punti) quelli che ancora la Juventus segnava alla trentunesima giornata del torneo 2017-18.. E dunque, di quale volata si sta parlando? Soprattutto, cosa mai si starebbe incendiando?La verità è tutt'altra. Stiamo assistendo a. Non a caso il nostro campionato è ampiamente snobbato all'estero. Pochi ne parlano, ancor meno lo vedono. Provate a fare un giro per siti e quotidiani esteri. Troverete un congruo spazio per la Serie A soltanto sui media albanesi, l'ultima isola d'influenza per il nostro morente soft power calcistico. E la situazione andrà a peggiorare dopo la seconda eliminazione consecutiva della nazionale azzurra dalla fase finale dei mondiali.Abbiamo perso competitività, abbiamo perso prestigio, stiamo mandando in malora le ultime risorse che ci erano rimaste. E però facciamo finta di esaltarci per “l'incendiarsi della volata scudetto”., anziché trattarlo come una comfort zone in cui ci illudiamo di avere ancora una grandezza da spendere. Perché se non ce ne fossimo accorti, stiamo continuando a farci del male. Col rischio di aggravare la malattia. Vediamo invece di essere severi, di pretendere di più da tutti, di non esaltare tutti quei fenomeni de noantri che fuori dai nostri confini diventano calciatori men che normali. E soprattutto, cerchiamo di sollecitare il recupero della scuola italiana.Perché se poi si va a guardare i dati anagrafici di Zanoli si scopre che è un classe 2000 e compirà 22 anni a ottobre. Giovane sì, ma altrove a 22 anni sono già veterani. Impariamo a collocare le cose nella loro giusta dimensione. Altrimenti non verremo mai più fuori dalla fossa e continueremo a esaltarci per i ritmi da moviola di un campionato rachitico.@pippoevai