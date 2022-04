Le prestazioni di Victor Osimhen non sono passate inosservate in Premier League. L'Arsenal è la squadra più interessata al centravanti del Napoli ma la valutazione che Aurelio De Laurentiis fa del nigeriano è molto alta. Secondo il Corriere dello Sport, non basteranno i 100 milioni che il Newcastle aveva proposto a gennaio. Ne servono almeno 120 per sedersi al tavolo delle trattative.