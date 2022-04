Su 1 Station Radio parla Eraldo Pecci, commentatore Rai ed ex giocatore di Napoli e Fiorentina: "In questo campionato del 'ciapanò', vedremo cosa succederà. Abbiamo visto pandemia, marziani ecc (ride, ndr). Le tre in testa sembra che si stiano impegnando per far rientrare la Juventus e, finché la matematica lo permette, la speranza c'è ma è comunque dura perché dovrebbero crollare in tre. Vedremo".