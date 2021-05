Lainfiammache si giocano il. La classifica ora recita:Ora andiamo a studiare caso per caso.- Galeotto fudell'ultima giornata:, pur. Infatti ai rossoneri basta, tra virgolette,già qualificata alla massima competizione europea e reduce dal ko in finale di Coppa Italia contro la Juve,superando proprio i bergamaschi.contro gli uomini di Gasp, invece,: può bastare il pareggio, se Juve e Napoli non vincono (in caso di arrivo a pari punti a quota 76 resterebbero fuori i bianconeri), o addirittura la sconfitta, qualora il Napoli perda e la Juventus pareggi o perda.- Anche il Napoli, come il Milan,ma con una sfida più facile alle porte, in casa al Maradona, senza più obiettivi:per Gattuso e i suoi. Iinvece, i partenopei devono sperare in una sconfitta o un pari del Milan e della Juve, mentredevono sperare che la Juve non vinca, perché sarebbero in Champions anche con tre squadre a pari punti.- La Juve di Pirlo, che in seguito adopo aver vinto la Coppa Italia ora ha grandi possibilità di raggiungere la prossima Champions, macontro la squadra di Mihajlovic,che sia pari o sconfitta.con la parità di tre squadre a quota 76 punti, sarebbero infatti proprio Ronaldo e soci a restare fuori.@AleDigio89