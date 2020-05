Ufficialmente è ancora il, come da clausola rescissoria del suo contratto, ma a tre anni di distanza da quell’incredibile exploit in campionato, che lo ha portato a segnare 28 gol in stagione (26 in serie A, 2 in Coppa Italia),. Forse è anche per questo che l’attaccante granata continua ad attirare su di sé l’attenzione di diversi club e si appresta, ancora una volta, a essere uno degli uomini mercato della prossima estate.Con l’avvicinarsi della sessione estiva del calciomercato, di anno in anno i sondaggi e le richieste di informazioni sul Gallo tornano a farsi più pressanti.. Il campione del mondo del 2006 era rimasto impressionato dalle doti di Belotti nei pochi mesi che lo ha avuto nella sua rosa al, sette anni fa: lo ha seguito a distanza nella sua crescita, lo ha richiesto espressamente come rinforzo quando era al Milan e ora è tornato a cercarlo. Questa volta ad Aureli. Nella lista delle pretendenti per il capitano del Torino da qualche mese si è inserita anche un’altra squadra: la. Rocco, lo scorso agosto, presentò anche a Urbano Cairo un’offerta di 40 milioni di euro per il cartellino del centravanti. Il presidente granata non la prese nemmeno in considerazione.Pur essendo consapevole di non poter nemmeno sperare di ricevere una proposta a quei 100 milioni di euro della clausola rescissoria,In realtà il presidente granata non vorrebbe affatto vendere il suo capitano ma il suo obiettivo è quello di farlo diventare una bandiera del Torino intorno alla quale costruire una squadra sempre più competitiva. Per far andare in porto il proprio progetto,. Il ds Massimonelle scorse settimane aveva già iniziato a intavolare alcuni discorsi con Belotti ma ora, con l’ormai sempre più probabile arrivo di Davideche andrebbe a sostituire lo stesso Bava (al quale è stato proposto un ruolo differente all’interno del Torino) la trattativa si è bloccata. Milan, Napoli e Fiorentina possono sperare.