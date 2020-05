Sembra di essere tornati al primo periodo della gestione Cairo, quando i ds al Torino cambiavano di anno in anno: nello scorso campionato c’era Gianluca Petrachi, in questo c’è Massimo Bava, nel prossimo ci sarà Davide Vagnati. A meno di clamorosi colpi di scena. Ma l’ex dirigente della Spal e la società granata sembrano ormai essere promessi sposi, in attesa di quel sì che verrà con ogni probabilità pronunciato quando l’attuale stagione volgerà al termine. Con l’arrivo di Vagnati, già corteggiato da Cairo un anno fa, ci sarà una sorta di rivoluzione nella dirigenza del Toro.Vagnati dovrebbe portare con sé da Ferrara anche Gianmario Specchia e Andrea Bernardelli, rispettivamente come coordinatore dell’area scouting e segretario generale.Bava lascerà dunque il Torino? E’ questo ora uno dei principali quesiti che i tifosi si pongono. L’attuale direttore sportivo ieri pomeriggio ha incontrato personalmente Urbano Cairo: i due hanno avuto un lungo colloquio nel quale si è parlato proprio del futuro del dirigente, che avrebbe scoperto proprio dai media negli scorsi giorni la volontà di cambiamento di Cairo. Il presidente granata non vorrebbe perdere Bava (a cui deve anche la rinascita del settore giovanile avvenuta negli ultimi anni) e per questo gli ha proposto un ruolo differente all’interno della del Torino. La palla passa ora proprio all’attuale ds, che dovrà decidere se accettare o rifiutare la proposta ricevuta.Con l’arrivo di Vagnati è in bilico anche la permanenza in granata di Moreno Longo. Il tecnico, arrivato a febbraio per sostituire Walter Mazzarri, ha il contratto in scadenza a fine stagione: con Bava ds il suo rinnovo sembrava essere una sorta di formalità, ora è invece di certezze non ce ne sono più. Sull’attuale allenatore del Torino aleggia l’ombra di Leonardo Semplici, artefice, insieme proprio a Vagnati, della cavalcata dalla serie C alla A (con due salvezza consecutive) della Spal. Se il campionato dovesse però effettivamente riprendere, Longo potrebbe avere comunque la possibilità di guadagnarsi la permanenza sul campo con una serie di risultati positivi.