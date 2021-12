. Avevo previsto una vittoria chiara e travolgente dell’Atalanta sulla Roma, invece sono stati i giallorossi a impartire una severa lezione agli atalantini (1-4). E a poco o nulla vale la considerazione che sul gol del 2-2, annullato dal Var, abbiano pasticciato tanto l’arbitro Irrati che il “varista” Nasca. Poteva cambiare la partita? Certo che sì, tQuel risultato ha favoritoche, questa sera, può diventare campione d’inverno se ilbatte ila San Siro. Ed è su questa gara che risiede l’interesse di tutte le squadre di testa. Come tutti sanno, le due formazioni sono fortemente rimaneggiate a causa degli infortuni. Il Milan deve rinunciare a Kjaer, Rebic, Calabria, Leao, Pellegrini e, molto probabilmente, a Theo Hernandez. Dall’altra parte, Spalletti non avrà Osimhen, Koulibaly, Insigne, Mario Rui e anche Fabian Ruiz., forse, mai come in questo momento,Attenzione, non ho detto che giocano per il pareggio, ma che il pareggio sarebbe il minore dei mali. E’ vero che l’Inter ne trarrebbe un doppio vantaggio (più tre sul Milan, più sei sul Napoli), ma la corsa allo scudetto resterebbe aperta per tutti, anche per, già a meno sei dalla capolista. Assai probabilmente molto verrebbe demandato agli scontri diretti che cominciano già a gennaio in forza del calendario asimmetrico, adottato quest’anno anche dalla serie A.. Primo, perché al contrario del Milan, che ha solo Ibrahimovic in campo e Giroud in panchina, Spalletti può contrare su un reparto che, oltre a Mertens, ha giocatori offensivi più in palla. E’ il caso di Lozano, Zielinski e Ounas (o Politano) in grado di colpire in maniera più chirurgica dei milanisti. Prendiamo, per esempio. Sta vivendoe, al di là del gol, mai stato troppo nelle sue corde, è anche poco proposito a livello di spunti e di assist. Forse qualcosa in più è lecito attendersi da, anche se non sarebbe giusto fargli gravare la responsabilità dei trequartisti sulle sue spalle.A mio giudizio, però,. Il rientro definitivo di, che giocherà in coppia con Demme, è fondamentale perché porta qualità, forza e corsa, mentre in rossonero le prestazioni dicominciano a preoccupare, nonostante il buon rendimento di Tonali.: pur non valendo Koulibaly, Kjaer aveva una funzione trascinante nel reparto milanista. Piuttosto c’è da chiedersi chi sostituirà, eventualmente, Theo Hernandez a sinistra, se - come ha detto Pioli - non dovesse farcela. Kalulu o Ballo-Touré? In ogni caso mancherebbe un interprete che crea gioco sulla fascia.e una duttilità che si nota quando deve modificare la squadra o con i cambi o la mutazione del sistema di gioco. Tuttavia entrambi amano l’iniziativa e il prevalere della manovra.dai contenuti tecnici e tattici alti e dal risultato non scontato.