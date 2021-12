Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com, che approfondisce con Eva Gini e il direttore Stefano Agresti i: Spalletti resta favorito su Pioli, che in carriera non ha mai vinto contro l'ex allenatore di Inter e Roma. Spazio anche al mercato e a, in questa stagione una macchina da gol con 15 gol e 2 assist in 17 partite di campionato. Il serbo, che non vuole rinnovare con la Fiorentina, piace molto alla Juventus.