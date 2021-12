Milan-Napoli è il posticipo di lusso della 18esima giornata di Serie A. A dirigere la sfida di San Siro è stato designato il signor Massa della sezione di Imperia, fresco di promozione alla categoria Elite da parte della Uefa. I suoi assistenti saranno Meli e Bindoni, mentre il Var sarà Di Paolo, con De Meo come Avar.



Come sempre, analizzero in maniera dettagliata gli episodi più importanti del match grazie alla nostra MOVIOLA.







44' RRAHMANI DI MANO IN AREA, MA E' FALLO DI IBRA: cross da sinistra di Ballo-Touré intercettato da terra, con una mano dal difensore del Napoli. I giocatori del Milan invocano il rigore, ma Massa aveva precedentemente evidenziato una spinta di Ibrahimovic ai danni dello stesso Rrahmani.



32' AMMONITO DI LORENZO: è il terzino del Napoli il primo giocatore sanzionato della partita, per un tocco di braccio giudicato volontario per intercettare un pallone giocato in verticale da Kessie.