6: tradito dalla traiettoria di Politano, risponde presente su un bolide di Fabian Ruiz qualche minuto dopo.: non riesce mai a prendere le misure a Insigne che gli scappa via tutte le volte con fin troppa facilità. Da un suo passaggio sbagliato il Napoli riparte in contropiede e trova il gol vittoria.: al rientro dopo tanto tempo fuori per l'infortunio non sfigura affatto. Concede pochissimi spazi sia a Mertens che a Osimhen.: sempre sul pezzo, molto bravo nei recuperi in velocità e nel cercare di alzare la linea difensiva. Con carattere nel finale cerca anche qualche scorribanda nella metà campo avversaria.: il terzino francese è ancora una volta troppo svogliato in fase difensiva. Non copre su Politano che ha tutto il tempo di prendere la mira e piazzare la palla sul palo più lontano. Nel finale prova a rendersi pericoloso in avanti e si procurerebbe anche un calcio di rigore non sanzionato da Pasqua.: gioca molto basso, quasi sulla linea dei difensori, su precisa richiesta di Pioli per provare a far partire l'azione dal basso. Lucido in fase di impostazione e solido in quella difensiva.: stecca una partita dopo tante prestazioni super. il centrocampista ivoriano è stanco e poco lucido, Pioli lo richiama in panchina(dal 21' st6: recupera tanti palloni nel finale): perde tutti i duelli, non va mai al tiro o al cross. Prestazione mediocre per l'esterno spagnolo(dal 15' st5,5: più presente rispetto al compagno ma sbaglia spesso la scelta finale): prova molto deludente per il trequartista turco. Non azzarda mai una giocata, rallenta il ritmo e spreca due contropiede potenzialmente molto pericolosi.(dal 15' st Diaz 5,5: gioca più per sé che per la squadra): fa fatica a trovare la giusta zona in campo, preoccupato più di coprire le spalle a Theo che a costruire qualcosa di interessante sulla trequarti.(dal 15' stentra con la giusta personalità in campo e sfiora il gol con un colpo di testa ben angolato sul quale è bravo Ospina. Perde la testa nel finale dopo l'episodio al Var e si fa espellere da Pasqua): sono 14 partite senza gol per l'attaccante portoghese. I primi venti minuti promettevano anche bene, poi scompare dal campo e spreca malamente un pallone perfetto di Rebic solo da spingere in rete. Mancano la cattiveria sotto porta e la voglia di entrare dentro la partita. (dal 33' st Hauge s.v): tardivo il cambio di un Leao completamente fuori dalla partita.: esce con coraggio su Leao nel primo tempo, reattivo su Rebic nella seconda frazione.: ha vita facile con Castillejo, rischia un cartellino rosso per un intervento duro nel secondo tempo.bene nel gioco aereo, prestazione solida.: esce sempre palla al piede, chiude tutte le linee di passaggio ed è un gigante nel finale convulso.: gioca una grande partita sopratutto in fase di spinta.: fa la differenza a centrocampo con giocate di qualità e un palleggio sempre preciso che mette in difficoltà il Milan.: motorino instancabili, guarda le spalle a Fabian dando manforte alla difesa. (dal 33' st Bakayoko),: sempre nel vivo del gioco, taglia a fette la difesa del Milan con i suoi inserimenti senza palla. Sbaglia un rigore in movimento nella prima frazione, si riscatta con l'assist perfetto per Politano. (dal 30' st Elmas 6: fa il suo con ordine): realizza un gol pesante come un macigno per lotta Champions, il giusto coronamento a una gara be giocata.(dal 33' st Mario Rui s.v): tanto movimento e sacrificio per la squadra, ma poca concretezza. E' ancora un lontano parente del Mertens degli scorsi anni.(dal 14' st Osimhen 6: prova un paio di ripartenze ma non è particolarmente ispirato ): quando scende a San Siro e vede il Milan si esalta sempre. Si diverte e trova un paio di verticalizzazioni da giocatore di categoria superiore.: tatticamente non sbaglia una mossa e trova un successo fondamentale che rilancia la sua classifica.