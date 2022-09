Milan-Napoli è il posticipo che chiude la 7ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



MILAN – NAPOLI h. 20.45



Arbitro: Mariani

Assistenti: Preti e Berti

Quarto uomo: Dionisi

VAR: Irrati

AVAR: Giallatini



SECONDO TEMPO



62' - Rrahmani in ritardo su Giroud: Mariani lascia giocare per il vantaggio e al termine dell'azione ammonisce il difensore del Napoli.



58' - Il Milan chiede rigore per un presunto mani di Di Lorenzo su conclusione di Theo Hernandez, ma il difensore del Napoli colpisce con la schiena. Si gioca.



52' - Rigore per il Napoli: contatto tra Dest e Kvaratskhelia, Mariani viene richiamato dal VAR e dopo on field review assegna penalty. Veementi protesta dei giocatori del Milan: paga Krunic con il giallo.



PRIMO TEMPO



45' - Ammonito anche Calabria per un altro fallo su Kvaratskhelia.



18' - Kjaer abbatte Kvaratskhelia sul lato corto dell'area rossonera: il difensore del Milan rimedia il primo giallo dell'incontro.