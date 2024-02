Milan-Napoli, MOVIOLA LIVE: Loftus-Cheek chiede un rigore, gli azzurri ne invocano due

Redazione CM

Milan-Napoli si affrontano a San Siro nel posticipo domenicale della 24ª giornata di Serie A, una partita che mette in palio punti importanti per la lotta Champions League: calcio d'inizio alle 20.45, arbitra Daniele Doveri della sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



MILAN – NAPOLI h. 20.45



Arbitro: Doveri

Assistenti: Bindoni - Baccini

Quarto ufficiale: Marchetti

VAR: Di Paolo

AVAR: Valeri



SECONDO TEMPO



74' - Il Napoli chiede un altro rigore per mani di Gabbia su conclusione di Mazzocchi, il tocco c'è ma il braccio è aderente al corpo, Doveri non concede e il VAR non interviene.



57' - Proteste di Mazzarri e dei giocatori del Napoli per un possibile mani di Florenzi dopo la prima deviazione di Kjaer sulla conclusione di Kvaratskhelia: gli azzurri invocano il rigore, l'arbitro Doveri non concede e il VAR non interviene.



49' - Il Milan chiede un rigore: Loftus-Cheek cade in area lamentando una lieve spinta di Rrahmani, l'arbitro Doveri lascia correre e il VAR non interviene.



PRIMO TEMPO