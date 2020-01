Il futuro di Ricardo Rodriguez è sempre di attualità a Casa Milan. Il terzino sinistro svizzero, che sembrava a un passo dal Fenerbahce, è ancora di proprietà del club rossonero e deve ancora capire cosa ne sarà del suo destino. Sì, perché i turchi, che avevano trovato l'accordo con il Milan, non hanno mai formalizzato l'offerta. E ora si allontanano.



E IL NAPOLI... - Fener più lontano quindi, col PSV Eindhoven che guarda sempre interessato ma valuta anche altri profili, come Van Aanholt del Crystal Palace. E in questa fase di stallo si sta inserendo il Napoli, dove c'è Gattuso che è un grande estimatore dell'ex Wolfsburg.



CONTATTI RIALLACCIATI - Contatti riallacciati tra i club, con i partenopei che che provano l'affondo decisivo, e l'accordo a un passo. La trattativa, infatti, è a buon punto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Alla ricerca di un laterale mancino, De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli insistono per Ricardo Rodriguez. Col Milan che aspettava l'offerta giusta. Arrivata.