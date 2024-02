Milan-Napoli: per i bookie Pioli vede i tre punti, Mazzarri punta su Kvara per curare il mal di trasferta

Con Osimhen impegnato nella finale di Coppa d’Africa, domenica sera a San Siro Walter Mazzarri si affiderà a Kvaratskhelia per provare a superare il Milan. Impresa che vale 3,80 volte la posta, con il Napoli che in trasferta, in Serie A, non solo non vince da oltre due mesi, ma non riesce più a segnare. Ecco, quindi, che è proprio il Milan il favorito per i tre punti a 1,90, mentre il pareggio si attesta a 3,65. Kvicha ha ritrovato il gol contro il Verona, e contro il Diavolo vede un’altra rete a 4,50, dietro agli attaccanti rossoneri, tra cui spicca Giroud, in gol a 3, Jovic e Leao a 3,50 e Pulisic a 4. Le difficoltà realizzative del Napoli non spaventano gli esperti di Planetwin365, che vedono l’Over avanti sull’Under, rispettivamente a 1,72 e 2, così come il Gol, a 1,61, è decisamente favorito sul No Gol, proposto a 2,18. Per quanto riguarda i risultati esatti, l’1-1 viene proposto a 7,57, seguito a ruota dall’1-0 a 8,76, mentre il 2-2, risultato che si è verificato all’andata con il Napoli che ha recuperato il doppio svantaggio nella ripresa, è fissato a 12,34.