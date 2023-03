L'urna di Nyon ha deciso: nei quarti di finale di Champions League saràricca di storia tra due delle formazioni più amate e seguite dai calciofili di casa nostratuttaviaSe i precedenti in campionato e Coppa Italia tra rossoneri e azzurri sono numerosissimi, e in alcuni casi anche molto prestigiosi per via della posta in palio messa in gioco tra le due dirette concorrenti,Quel che non sarà inedito è invece lo scontro tra due formazioni italiane nella massima competizione UEFA, dal momento che lE curiosamente, capace oltretutto di avere sempre la meglio sul rivale di turno. In due occasioni i rossoneri si sono sbarazzati dei cugini dell'Inter, eliminandoli in semifinale nel 2003 e nei quarti di finale due anni più tardi. Nel mezzo c'è stata ovviamente la storica finale dell'Old Trafford dove Shevchenko e compagni alzarono al cielo di Manchester la sesta Coppa Campioni della storia rossonera battendo ai rigori la Juventus.- Bianconeri che a loro volta ebbero la meglio nel. Era l'autunno del 1985 e nel secondo turno dell'allora Coppa dei Campioni i detentori dellasfidarono i campioni d'Italia del, eliminandoli dopo aver pareggiato a reti bianche al Bentegodi grazie al 2-0 di Torino nella gara di ritorno.