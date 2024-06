Getty Images

Milan, Nasti idea dell’Empoli

Daniele Longo

13 minuti fa



Marco Nasti lascerà il Bari per fine prestito dopo una stagione costellata da alti e bassi. L’attaccante di proprietà del Milan però potrebbe presto accasarsi in serie A: il suo agente Beppe Riso è in contatto con il nuovo direttore dell’Empoli Roberto Gemmi che aveva avuto l’attaccante al Cosenza due anni fa.