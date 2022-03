Stasera il Lille ha giocato l'anticipo di campionato francese col Saint-Etienne. In campo dall'inizio il difensore olandese Botman (ammonito) e il centrocampista portoghese Renato Sanches, entrambi nel mirino del Milan in vista del prossimo mercato estivo. Quest'ultimo è stato sostituito da Onana al 25° minuto del primo tempo per via di un infortunio.