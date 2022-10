Il Milan pensa all'Hellas Verona. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Stefano Pioli, oggi la squadra è tornata a lavorare ed allenarsi al centro sportivo di Milanello, con la gara di domenica sera nel mirino.



NESSUNA FORZATURA - Non ci saranno forzature per Mike Maignan, Charles De Ketelaere e Simon Kjaer: lavoro individuale per i tre, la data di rientro prevista è quella di sabato prossimo, a San Siro contro il Monza, per poi essere al meglio martedì nella decisiva sfida di Champions a Zagabria contro la Dinamo. Per il francese saranno passati più di 30 giorni dall'esclusione dalla lista Champions, quindi potrà essere reinserito e scendere in campo al Maksimir.