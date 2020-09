Culpa a quarentena — Rafael Leão (@RafaeLeao7) September 14, 2020

Rafael, nel nuovo, non si vede. “Infortunato” ha detto oggi Paolo, per questo motivo non ci sarà nella trasferta di Dublino contro lo, per questo motivo non si sta allenando. Sui social, però, il numero 17 del Milan svela di essere in quarantena.Lo fa rispondendo a un post su Twitter di un amico, che pubblica il video rap del classe ’99 rossonero: “Colpa della quarantena”, accompagnate dalle lacrime, le parole di Leao. Che per il momento non vede il campo e sarà costretto a fare il tifo da casa ai suo compagni di squadra.