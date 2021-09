Pioli recupera Kessié per Milan-Lazio. Sul centrocampista ivoriano c'è la sensazione che, nonostante il rumoroso caso sul suo rinnovo di contratto in scadenza nel 2022 che per ora non si sblocca, San Siro non lo fischierà, salvo casi isolati nei vari settori. Sempre secondo Tuttosport, Kessié rimane fondamentale per questo Milan e "rompere" col giocatore rischierebbe di creare solamente difficoltà alla squadra.