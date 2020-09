Un petalo in meno nella margherita che il Milan sta sfogliando per il centrocampista da regalare a Stefano Pioli. Dai radar di Paolo Maldini e Frederic Massara esce il classe '99 del Benfica Florentino Luis, che è pronto a diventare un nuovo calciatore del Monaco. Le parti hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro, col calciatore che è atteso in giornata nel Principato per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo contratto.