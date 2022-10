Dopo la vittoria contro il Monza in casa Milan arriva anche un sospiro di sollievo per le condizioni di Sergino Dest e Brahim Diaz. Il primo era stato sostituito all'intervallo da Kalulu per affaticamento, lo spagnolo - grande protagonista con una doppietta - è uscito nei primi minuti del secondo tempo per una contrattura al gluteo sinistro. Oggi i due giocatori si sono sottoposti a controlli clinici che hanno escluso lesioni per entrambi, la testa è già proiettata alla gara di Champions con la Dinamo Zagabria.



TEST DECISIVI - Nella rifinitura di domani Diaz e Dest faranno dei test per capire se saranno a disposizione per la gara in Croazia, dove il Milan cercherà di conquistare i tre punti per provare a superare una tra Chelsea e Salisburgo nel gruppo E. Dopo quattro partite giocate i rossoneri sono terzi a 4 punti insieme alla Dinamo, -2 dagli austriaci e -3 dai Blues.