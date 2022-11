Una delusione più o meno attesa, dato che il ct dell'Inghilterranon aveva mai aperto realmente le porte, in vista dei Mondiali di Qatar 2022, a stravolgimenti nel suo gruppo di fedelissimi. E così perla rassegna Mondiale resta un sogno ormai tramontato, ma quello che più fa riflettere è la motivazione data dal ct per la sua esclusione, che almeno in patria ha fatto ampiamente discutere, e cheUna bocciatura senza se e senza ma quella di Southgate che in conferenza stampa ha ribadito senza mezzi termini che:Maguire è uno dei nostri migliori centrali". Uno dei migliori centrali della passata stagione, uno dei segreti dello scudetto del Milan vinto a fine maggio, non ha fatto abbastanza.così come sono differenti i numeri di una difesa, quella milanista, che traballa troppo spesso.È davvero così, ci chiedevamo?seppur leggera come la percentuale di duelli vinti (da 47% a 60% ma va considerato lo scarto fra il numero di partite giocate) e di contrasti vinti (da 64% a 70% e lo stesso discorso).sul rendimento difensivo della squadra. Il primo è quello dei, già 11 rispetto ai 19 commessi in tutta la passata stagione. Il secondo è quello dei, solo 14 (1 a partita) e decisamente in calo rispetto alla media tenuta l'anno scorso 1,5 a partita) . Il terzo, infine è quello dei, in aumento rispetto all'anno scorso.In sostanza tre indicatori che sottolineano come. L'assenza di Maignan e il gioco del Milan, che senza Kessie spesso scopre la difesa, sicuramente non aiutano, ma anche Tomori non è lo stesso di 6 mesi fa. Peggio di Maguire? Probabilmente no, ma questa è un'altra storia.