Niente Tare per il Milan. Il ds biancoceleste, in questi giorni accostato al Diavolo, dovrebbe rimanere saldo alla Lazio. Elliott sta completando i quadri dirigenziali, per il ruolo di ds uno dei preferiti sembrava proprio l'ex attaccante della Lazio: nulla di fatto, a fianco di Paolo Maldini ci sarà un'altra gloria rossonera.



MILAN NIENTE TARE - Tare rimarrà al suo posto: fondamentale per la permanenza di Inzaghi, il ds del Milan non sarà lui. Come riporta il Corriere della Sera, potrebbe essere l'ex gloria rossonera, Zvonimir Boban,attuale vicesegretario FIFA, l'uomo del mercato rossonero.