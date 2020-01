Il Milan dice no alla proposta del Tottenham per Krzysztof Piatek: dopo l'infortunio di Harry Kane, il nome dell'attaccante polacco piace agli Spurs, che lo avrebbero chiesto in prestito. No dei rossoneri, così gli inglesi hanno proposto il difensore Juan Foyth e il centrocampista Victor Wanyama come contropartite oltre al cash: altro secco no da parte della società meneghina, secondo Sky Sport.