Originalità e inventiva. Sono le parole chiave che scandiscono, sulla falsa riga degli ultimi dodici mesi, questa sessione di mercato. Dove i soldi sono pochi, dove la necessità di rinforzarsi va di pari passo con quella di liberarsi di ingaggi pesanti e tagliare spese folli.Niente follie, dicevamo. Per i rinnovi, certo, ma anche per i nuovi acquisti.Contatti esplorativi con l'Udinese, raffreddatosi dopo la ferma richiesta friulana: 35 milioni di euro.. E da qui emerge una difficoltà di casa rossonera,. In un mercato che necessita di formule e pacchetti originali, avere assi nella manica da potersi giocare in fase di contrattazione è un vantaggio non indifferente.Le fiches, però, sono poche. Due di queste sono. Sul terzino c'è il Genoa, che osserva da vicino anche il difensore centrale, seguito pure da Cagliari e Verona.Caldara, infatti, venne acquistato nel 2018 per 36 milioni di euro e non può essere svenduto troppo facilmente.In uscita c'è anche, ma le sue ambizioni - restare al Milan - cozzano con le idee del club, intenzionato a cederlo a titolo definitivo. Su di lui ci sono Betis Siviglia ed Espanyol. Discorso simile per: il norvegese ha rifiutato l'approdo all'Udinese, intende giocarsi le proprie carte al Milan.. Fino ai giovani, dove - salutati Brescianini (Monza) e Olzer (vicino al Brescia nell'affare Tonali) - solomostrano basi realmente interessanti, ma appaiono ancora troppo acerbi per un'avventura in Serie A. L'eccezione si chiama, rientrato dal positivo prestito allo Spezia. Il suo futuro è ancora un rebus, il Milan ragiona.