A 20 anni non è male avere unagià in bacheca e una medaglia d'oro al collo. E' vero, ha messo insieme solamente una presenza nel percorso, insieme a 2 panchine e 5 tribune, una sorta did'Argentina, ma Julianha respirato l'aria dei grandi, quella di& co, quella che fa crescere, maturare, diventare grandi., attaccante delcon già 69 presenze coi Millonarios, debuttando innella finale col Boca del 2018, quella giocata a Madrid, ha segnato 16 gol alla corte di Marcelo Gallardo. E ha già attirato su di sé gli occhi delle squadre europee.- Nel mirino dell', secondo Tyc Sports il 21enne piace anche al Milan. Soprannominato l'​Araña de Calchín, già in Europa a 11 anni con la maglia del Real Madrid, tornato poi in Argentina per problemi di età nel tesseramento (bisognava attendere i 13 anni), ha il contratto in scadenza nel dicembre deled è un profilo monitorato dai rossoneri: giovane, futuribile e a costi contenuti, è il profilo chestanno cercando per rinforzare il reparto offensivo, dove già c'è Ibrahimovic ed è in arrivo Olivier Giroud.o esterno, dove è stato utilizzato da Lionel Scaloni con l'Argentina, ha in Fernando Hidalgo il suo agente, che ha in agenda un viaggio in Europa. Con una clausola dasono pronte a presentare delle offerte intorno ai 15 milioni, il Milan studia e valuta. Ma c'è un nome nuovo sul taccuino rossonero.