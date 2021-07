Il Milan guarda in Argentina. Come scrive Tuttosport, tra i profili giovani seguiti c'è quello di Julian Alvarez, attaccante del River Plate, vincitore della Copa America con l'Argentina: classe 2001, in scadenza a dicembre 2022, piace tanto anche all'Aston Villa, in vantaggio sui rossoneri. Autore di 4 gol nel 2021, 9 nel 2020, attaccante o esterno, è stato lanciato da Gallardo.