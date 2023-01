Il Milan è contento di Brahim Diaz e anche il folletto spagnolo vorrebbe rimanere a Milano, ma ad oggi non sono cambiati i piani dei due club, con il Real Madrid che non ha in programma, almeno per ora, di aprire ad uno sconto sui 22 milioni di euro previsti per il riscatto dei rossoneri e su cui vanta anche un diritto di riacquisto a 27 milioni.