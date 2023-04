Folarin Balogun è uno dei principali obiettivi di mercato del Milan per rinforzare il proprio attacco ma l'attaccante classe 1999 a fine stagione lascerà il Reims dove è in prestito per tornare all'Arsenal che ha già fissato in non meno di 30 milioni il suo prezzo di vendita. Quello per la punta statunitense non è però l'unico intreccio di mercato con i Gunners che hanno in rosa, anche se poco utilizzato da Arteta, un altro obiettivo di mercato dei rossoneri. Si tratta, secondo la stampa inglese, di Reiss Nelson, altro classe 1999, esterno d'attacco destro anglo-giamaicano.