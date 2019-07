Una vecchia alleanza che sta tornando solida. ll Milan sta tornado a dialogare con il Real Madrid, un'idea portata avanti con forza da Paolo Maldini e Zvone Boban. L'affare Theo Hernandez ne è la prova concreta e rischia di non rimanere un caso isolato.



FILO DIRETTO PER CEBALLOS - Dani Ceballos è il primo nome del Milan per rinforzare il centrocampo. L'ex Betis Siviglia vuole lasciare il Real in prestito, Maldini attende segnali da Madrid per provare l'affondo e superare la folta concorrenza. Ci sono stati nuovi contatti tra i club, i rossoneri sono pronti a far partire una nuova missione nel caso dovesse arrivare un'apertura da parte di Florentino Perez.



IPOTESI MARIANO - Mariano Diaz è il secondo nome segnato sull'agenda del Milan. Non una priorità ma Giampaolo ha bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche e non è da escludere che l'idea possa prendere quota a partire dalla fine del mese di luglio. Maldini si muove, l'asse con il Real Madrid è tornato rovente.