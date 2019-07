Futuro in bilico per André Silva. L'attaccante portoghese è rientrato al Milan dopo aver trascorso la passata stagione in prestito al Siviglia, ma potrebbe essere solo di passaggio in Italia. Infatti il calciatore ex Porto continua ad avere mercato nella Premier League inglese.



L'ultima squadra in ordine di tempo ad essersi interessata è il Southampton. Che, secondo la Gazzetta dello Sport, ha offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro più bonus. Proposta già rifiutata dal club rossonero, che due estati fa lo aveva pagato 38 milioni e ora ne chiede almeno di 25 milioni. In caso di mancata cessione, Giampaolo lo proverà nel suo 4-3-1-2 accanto a Piatek.