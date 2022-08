Ballo Toure e il Milan, prove di addio. Il terzino sinistro senegalese vuole lasciare il club rossonero per andare a giocare con continuità. Il Galatasaray é in pressing da giorni tramite l’intermediario George Gardi ma le condizioni proposte, al momento, non convincono nè il Milan nè il giocatore stesso: prestito oneroso con diritto di riscatto.



NUOVE RICHIESTE - Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.com, su Ballo Toure si è inserito con forza anche il Nizza. Un’altra possibilità porta all’ambizioso Nottingham Forest, protagonista fin qui di un mercato deluxe. Entrambe le destinazioni sono gradite all’ex Monaco e sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore. Il Milan valuta il cartellino di Toure sui 5/6 milioni di euro. Per l’eventuale sostituzione Maldini e Massara punterebbero su un Under 21 straniero.