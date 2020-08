Non c'è solo il Torino su Rade Krunic. Il centrocampista del Milan piace tanto a Marco Giampaolo, nuovo allenatore granata, che ha spinto per averlo in rossonero e ora fa lo stesso per portarlo con sé nel club piemontese: una stagione difficile sia quella del tecnico che quella del bosniaco, che non ha mai trovato spazio con continuità a Milano, anche per qualche infortunio di troppo. La concorrenza, però, per il Toro è alta.



IN BUNDES LO VOGLIONO - Come scrive il Corriere dello Sport, anche il Friburgo ha sondato il terreno per l'ex Empoli, mostrando un interesse concreto per il 26enne che in passato è stato anche di proprietà del Verona. Due club, quindi, fanno sul serio per Krunic, che il Milan non ritiene incedibile: pagato 8 milioni di euro un anno fa, per la stessa cifra i rossoneri possono lasciarlo partire.