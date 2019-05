Unione di intenti e coesione in vista della sfida con la Spal, poi da lunedì si tireranno le somme. Questo è quanto ha chiesto Gazidis a tutto l'ambiente Milan. Perchè la qualificazione in Champions League potrebbe cambiare tanto sia a livello economico.sportivo che progettuale.



GATTUSO E LEONARDO IN DUBBIO - Sia Rino Gattuso che Leonardo non sono sicuri di restare al Milan. Mentre per il tecnico le quotazioni potrebbero subire un rialzo in caso di quarto posto, per il direttore tecnico brasiliano il futuro appare ormai segnato. Gazidis sta vagliando due profili per raccoglierne il testimone: Igli Tare della Lazio è una pista difficile per l'ostacolo Lotito, molto più facile arrivare invece a Luis Campos del Lille. Con quello che viene chiamato 'il mago delle plusvalenze' potrebbero cambiare diverse dinamiche all'interno della società rossonera.



TORNA DI MODA JARDIM - Il suo nome è già stato in orbita Milan a gennaio, ma con il probabile arrivo di Luis Campos come nuovo ds milanista, la sua candidatura potrebbe tornare ad essere molto calda: si tratta di Leonardo Jardim, attuale tecnico del Monaco. Entrambi sono vicini professionalmente a Jorge Mendes così come lo è anche Rino Gattuso. Proprio il manager di Cristiano Ronaldo sarebbe il regista di questo gioco d'incastri sull'asse Francia-Italia. Rimane assolutamente in lista anche Simone Inzaghi che non ha ancora sciolto le riserve rispetto all'offerta di rinnovo arrivatagli ieri dalla Lazio.