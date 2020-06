Rinnovamento. E' la parola d'ordine in casa Milan, che in estate cambierà completamente volto. Nuovo allenatore, nuovo progetto, nuovi acquisti, ai nastri di partenza ci sarà una squadra completamente rinnovata.Un esterno sinistro, che possa essere un'alternativa credibile a Theo Hernandez, un terzino destro, preferibilmente titolare (Dumfries è la prima scelta), e due difensori centrali, destinati a sostituire Musacchio (via a titolo definitivo) e Gabbia (per il quale sono arrivate richieste di prestito). Con un grande punto di domanda sul futuro di Duarte.Per il ruolo di centrale al momento c'è una sola certezza, Alessio Romagnoli, un'altra potrebbe essere rappresentata da. Poi sarà mercato, con due profili sotto osservazione, quelli diIl serbo è una prima scelta, è giovane, polivalente e ha un ingaggio contenuto, circa 800 mila euro, il problema è rappresentato dal prezzo del cartellino che fa la Fiorentina, vicino ai 40 milioni di euro.Prezzo più basso ma investimento importante anche per il norvegese del Celtic, valutato 20 milioni di euro. L'ex giocatore dello Start, classe 1998 (un anno più giovane di Milenkovic), convince per struttura fisica e tecnica di base,, rischia di essere un ostacolo. Il Milan, con la regia di ​Hendrik Almstadt, non molla, è pronto a giocarsi le sue carte. La ricerca continua, Romagnoli presto avrà il suo nuovo partner.