Milan, non solo Leao: la svolta europea anche per Theo. Tre statistiche da ribaltare

Tutto in una notte o quasi. Ilche questa sera si giocherà il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma (calcio d'inizio allo stadio Olimpico a partire dalle 21 ndr.) si gioca l'ultima enorme fetta di ciò che rimane degli obiettivi stagionali in una gara da dentro o fuori e in un clima che sarà infuocato. Inutile sottolineare come molte delle scelte future passerà da ciò che accadrà questa sera e non solo per il futuro di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero conta di trovare un Rafael Leao decisivo, a differenza della gara di andata che è stata la peggiore a livello stagionale, ma il portoghese non è l'unico a cui l'allenatore rossonero può e deve chiedere di più.i momenti più importanti dell'ultima annata. Non solo l'ex-Lille quindi, mdecisivo per i successi di questa rosa. Andando ad analizzare nel dettaglio la gara d'andata, sebbene per il francese non sia stata disastrosa quanto quella del portoghese, anche l'ex Real MadridBasta analizzare l'heatmap della gara di San Siro persa per 1-0 e confrontarla con altre in stagione, ma addirittura anche alla stessa della gara di campionato giocata a Milano contro la Roma per capire come Theo Hernandez sia stato meno coinvolto, meno propositivo e soprattutto meno dentro alla partita rispetto ad altre gare. Solo 58 palloni toccati (contro i 74 della gara di campionato) oltre a porzioni di campo occupate in maniera più caotica e meno incisive.Quello che però più colpisce raffrontando le due gare sono altre statistiche che Theo può ribaltare alzando il livello del suo gioco.con menotentati (solo 1 contro i 6 del match di campionato) menotentati (a prescidere dall'esito 8 contro 5) e di conseguenza menocreate. Tre statistiche che testimoniano come Theo abbia giocato con il freno a mano tirato e che, questa sera all'Olimpico dovranno essere migliori. Per aiutare il Milan nel rincorrere l'ultimo grande obiettivo stagionale rimasto: vincere l'Europa League.