Lo scudetto, ma non solo.Stefano Pioli ha plasmato la sua rosa rendendola vincente e il valore del team rossonero, stando ai dati del portale Transfermarkt - ripresi dall'analisi dell'edizione odierna del Corriere dello Sport - è oggi il più alto della Serie A.ll Milan ha dominato su più fronti e con la vittoria dello scudetto ha spezzato un regno, quello di Inter e Juve, piuttosto longevo. Il podio ora mette in testa il Diavolo, con una rosa da 522,4 milioni.Per i rossoneri, in poco meno di un anno l'impennata è stata clamorosa, passando dai 456 milioni di valore dello scorso luglio a oggi. Un paio di esempi su tutti:Senza dimenticare l'exploit di Kalulu e soprattutto di Leao, valutato 25 milioni circa lo scorso anno e oggi salito fino a 70.Juve e Inter hanno invece visto il valore della propria rosa calare in maniera importante.il valore dei bianconeri è calato di poco meno di cento milioni rispetto a un anno fa (o poco più), mentre l'Inter dallo scorso campionato ha visto un decremento di circa 30 milioni.