Non c'è solo Nikola Moro nei piani del nuovo Milan di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Secondo quanto riportano i media croati, infatti, tra i nomi seguiti dai rossoneri c'è anche Antonio Marin della Dinamo Zagabria. Si tratta di un esterno offensivo classe 2001 che si è messo in mostra nella scorsa edizione della Youth League. Il giocatore è un pallino di Boban, che vorrebbe portarlo in rossonero già in questa finestra di mercato.